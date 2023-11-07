Kırgızistan Cumhurbaşkanı, tarihi ve ecdadı anma gününde hayatını kaybedenleri andı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, 7-8 Kasım 'Tarihi ve Ecdadı Anma Günü' dolayısıyla, Rus Çarlığı ve Sovyetler Birliği döneminde 'ülke bağımsızlığı uğruna hayatını kaybedenleri' anma mesajı yayımladı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, 7-8 Kasım "Tarihi ve Ecdadı Anma Günü" dolayısıyla, Rus Çarlığı ve Sovyetler Birliği döneminde "ülke bağımsızlığı uğruna hayatını kaybedenleri" andı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Caparov, 7-8 Kasım "Tarihi ve Ecdadı Anma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Caparov, kanlı baskıların kurbanı Kırgız aydınların temsilcilerini asla unutmayacaklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Caparov, Kırgız devletinin temel taşını koyan devlet adamları Abdıkerim Sıdıkov, Bayalı İsakeyev, İmanalı Aydarbekov, Kasım Tınıstanov, Yusup Abdrahmanov, İşenali Arabayev, Tolekul Aytmatov'un, dönemin rejiminden nasibini alan isimler olduğunu kaydetti.

Kırgızistan halkının, 3 bin yılı aşkın geçmişiyle dünyanın en eski halkları arasında yer aldığını ifade eden Caparov, insanlık tarihindeki sayısız kanlı savaşa rağmen kendilerini, dillerini, değerlerini ve şanlı tarihlerini koruduklarını belirtti.

Kırgızların bağımsızlık mücadelesi

Kırgızlar, 1916'da verimli topraklarının ellerinden alınması, 1. Dünya Savaşı için gençlerin askere çağrılması ve göçebe hayatı yaşayan Kırgızların geleneklerinin hiçe sayılması nedeniyle ayaklandıkları Rus Çarlığı karşısında başarısız olmuştu.

Ayaklanmanın bastırılmasının ardından nüfusun belirli kısmı komşu ülke Çin'e sığınırken, bu durum Tanrı Dağları'nın kuzey bölümlerinde nüfusun yüzde 41 azalmasına neden olmuştu.

Sovyetler Birliği'nin lideri Josef Stalin döneminde, 1938'de bağımsızlık mücadelesini destekleyen Kırgız Özerk Cumhuriyeti'ndeki hükümet üyeleri ve aydınlardan oluşan 137 kişi infaz edilmişti.

Sovyetler Birliği'nden 31 Ağustos 1991'de bağımsızlığını ilan eden Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, 53 yıl önce aydınların kurşuna dizildiği alanda Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi kurulmuştu.

Komplekste, 1916'da Rus Çarlığı'na karşı isyanı simgeleyen ve "Büyük Kaçış" anlamına gelen Ürkün Anıtı da 2 Eylül 2016'da açılmıştı.

Dönemin iktidarı 2017'de bağımsızlık uğruna hayatını kaybedenlerin anısına 7-8 Kasım'ı "Tarihi ve Ecdadı Anma Günü" ilan etmişti.

Kırgızistan'da hükümet, 7-8 Kasım'ı resmi tatil günleri olarak takvimine almıştı.