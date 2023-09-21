Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile New York'ta bir araya geldi. Görüşmede, Kırgızistan'ın sınır anlaşmaları, demir yolu projesi ve çevre koruma çalışmaları gibi konular ele alındı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Caparov, New York'taki Birleşmiş Milletler binasında, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü.

Caparov, Guterres'in Kırgızistan'a ilgisini takdir ederek, ülkeye yapılan yardımlardan dolayı da teşekkür etti.

Özbekistan ile devlet sınırı konusunda anlaşma imzalandığını anımsatan Caparov, Tacikistan ile sınır konusunda müzakerelerin sürdüğünü aktardı.

Caparov, yapılması planlanan Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu projesinin bölgede alt yapının geliştirilmesi ve ulaşım koridorları için önemini anlattı.

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için harekete geçirdikleri plan ve programlar hakkında bilgi veren Caparov, Kırgızistan'ın iklim değişikliği ve çevre koruma alanlarında işbirliği çalışmalarına dikkat çekti.

Guterres de dağ ekosistemlerini korumaya yönelik girişimlerinden dolayı Caparov'a teşekkür ederek, BM'nin Kırgızistan'a gerekli desteği sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.