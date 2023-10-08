Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili işbirliği ve Putin'in Kırgızistan'a yapacağı ziyaret ele alındı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Putin ile telefon görüşmesi yaptı

BİŞKEK, 8 Ekim (Xinhua) -- Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Cumartesi günü Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre görüşmede iki lider, mevcut ikili ve çok taraflı işbirliği alanlarının yanı sıra Putin'in Kırgızistan'a yapacağı resmi ziyaret ve Bişkek'te düzenlenecek Bağımsız Devletler Topluluğu Zirvesi'ne katılımını ele aldı.

Açıklamaya göre Caparov, Putin'in tarihi dostluk, karşılıklı destek ve güvene dayalı Kırgızistan- Rusya stratejik ortaklık ve ittifakını güçlendirmeye yönelik kişisel katkısına büyük değer verdiklerini vurguladı.