Kırgızistan Cumhurbaşkanı Putin ile görüştü

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşerek ülkeleri arasındaki stratejik ortaklığa ve müttefik ilişkilere değer verdiklerini belirtti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile başkent Bişkek'te yaptığı görüşmede, ülkesinin, Kırgız-Rusya stratejik ortaklığına ve müttefik ilişkilerine büyük değer verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Caparov, Kırgızistan'a resmi ziyarette bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin'i, Ala-Arça Cumhurbaşkanlığı Kongre Merkezi'nde resmi törenle karşıladı.

Caparov, heyetler arası görüşmede yaptığı konuşmada, Rus heyetini selamlayarak Kırgız tarafının, Kırgız-Rusya stratejik ortaklığına ve müttefik ilişkilerine büyük değer verdiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Caparov, bu ziyaretinin, Rusya'nın ülkedeki Kant askeri hava üssünün 20. ve Kırgız-Rus Slav Üniversitesinin (KRSU) 30. kuruluş yıl dönümüne denk gelmesi nedeniyle büyük bir sembolik anlam taşıdığını ifade etti.

Putin de Rusya'nın, Kırgızistan'ın önde gelen ticari ve ekonomik ortaklarından biri olduğunu belirterek, karşılıklı ticaret hacminin 2022'de 3,5 milyar dolara yükseldiğini kaydetti.

Kırgızistan'da yaklaşık 800 Rus şirketin faaliyet gösterdiğini anımsatan Putin, Kırgızistan ekonomisinin en büyük yatırımcısının Rusya olduğunu söyledi.

Putin, Kırgızistan ile Rusya arasındaki ikili işbirliğinin derinleştirilmesine özen gösterdiği için Caparov'a, "Onur Nişanı" takdim etti.

İki lider, heyetler arası toplantının ardından basına açıklamada bulundu.

Caparov, Rusya ile karşılıklı ticareti 5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, dün Rusya'daki muhataplarıyla karşılıklı 3,5 milyar doları aşan anlaşmalar imzaladıklarını ifade etti.

Kırgız tarafıyla görüşmelerinin "dostane ve yapıcı" geçtiğini vurgulayan Putin de karşılıklı ödemelerde milli parayı kullanmaya başladıklarını bildirdi.

Putin, 520 milyon dolarlık sermayeli Rus-Kırgız Yatırım Fonu'nun ülkede 3 binden fazla ortak projeyi desteklediğini ve ayrıca Kırgızistan'ın benzin ve motorin ihtiyacının tamamının Rusya tarafından karşılandığını kaydetti.

Ülkedeki askeri hava üssünün varlığına değinen Putin, çetelerin saldırısına uğramasının ardından dönemin ülke yönetiminin Rusya'ya hava üssünün kurulması konusunda ricada bulunduğunu hatırlattı.