Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Orta Doğu'daki durumu ve Gazze'deki insani krizi derin bir endişe ile izlediklerini belirterek, İsrail-Filistin sorunu için 'iki devletli çözüm' çağrısı yaptı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı İsrail-Filistin sorunu için 'iki devletli çözüm' çağrısı yaptı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Orta Doğu'daki durumu ve Gazze'deki insani krizi derin bir endişe ile izlediklerini belirterek, İsrail- Filistin sorunu için "iki devletli çözüm" çağrısı yaptı.

Caparov, Belarus'un başkenti Minsk'te gerçekleşen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üye ülkelerin Kolektif Güvenlik Konseyi Olağan Toplantısı'nda konuştu.

Dünyadaki jeopolitik durumun giderek karmaşık ve çelişkili hale geldiğini belirten Caparov, İsrail-Filistin çatışmasının "iki devlet" ilkesine dayalı barışçıl çözümünden yana olduklarını söyledi.

Caparov, Orta Doğu'daki durumu ve Gazze'deki insani krizi derin bir endişe ile izlediklerini ifade ederken, "Tarafları, sivillere yönelik can kayıplarının ve şiddetin önlenmesi için kapsamlı tedbirler almaya, düşmanlıkları bir an önce sona erdirmeye ve müzakere sürecini derhal başlatmaya çağırıyoruz." dedi.

Kolektif Güvenlik Konseyi olağan liderler toplantısına ilişkin değerlendirmede bulunan Caparov, örgütün Barış Gücü faaliyetlerine ve Barış Gücü birliklerinin konuşlandırılmasına ilişkin bir dizi belgeye imza atacaklarını bildirdi.

Caparov, bugünkü toplantının bu yılki etkileşimini değerlendirmeye ve gelecek yıl karşılıklı yarar sağlayan işbirliği beklentilerini ele almaya mümkün kıldığını sözlerine ekledi.