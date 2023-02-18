Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, ülkesinin eski cumhurbaşkanlarını tek masada topladı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülkesinin tüm eski cumhurbaşkanlarını aynı masada birleştirdiğini bildirdi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, sosyal medya aracılığıyla yaptığı hitabında ülkesinin bütünlüğü ve halkın uyumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kırgızistan'da kuzey-güney, bölgesel ayrımcılığın olduğuna işaret eden Caparov, Kırgızistan'ın geleceği için bu ayrımcılığın ortadan kaldırılması, halkı birleştirmek için önce liderleri birleştirmek gerektiğini söyledi. Caparov, "Başlarda halk tarafından seçilen ve görevi kötü sonuçlanan cumhurbaşkanları bir araya getirsem, belki tek yumrukta birleşmiş bir millet olabilir miydik düşüncesi uzun zamandır düşündürüyordu. Bu asıl fikri nihayet gerçekleştirdim ve eski cumhurbaşkanları bir masada birleştirdim. Hayalim eski cumhurbaşkanların taraftarları, yedi bölgenin halkını, siyaseti bir kenara atıp tek nefesle milletin, ekonominin gelişmesini düşünmekti" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Caparov, bazı cumhurbaşkanların döneminde yaşanan ayaklanmalarda kanların döküldüğünü hatırlatarak, halkı sabırlı olmaya çağırarak, "Egemenliğimizi, bağımsızlığımızı güçlendirelim, gelişmelerin tüm fırsatları olan Kırgızistan'ımızı geliştirelim" dedi.

Sovyetlerin dağıldığı 1991'de egemenliğini kazanan Kırgızistan'ın ilk Cumhurbaşkanı seçilen Askar Akayev 2005 devriminde Rusya'ya sığınmıştı. 2005'de cumhurbaşkanı seçilen Kurmanbek Bakiyev, 5 yıl sonra 2010 yılında devredilmiş Belarus'a kaçmış, polisin göstericilere müdahalesi sonucu çıkan çatışmada 80'e yakın sivil hayatını kaybetmişti. 2010 mayıs ayında ülkede kurulan geçici hükümetin başkanlığına Roza Otunbayeva getirilmişti. Görev süresi 2011 Aralık'ta sona eren Otunbayeva, iktidarı 2011 cumhurbaşkanı seçimlerinin Almazbek Atambayev'e devretmişti. Ülkeyi 2017 yılına kadar yöneten Atambayev'in Sosyal Demokratlar Partisi'nden Sooronbay Ceenbekov 2017 cumhurbaşkanı seçimlerine aday gösterilmişti. Seçimi kazanan Ceenbekov'un cumhurbaşkanı görevine başlamasından sonra Atambayev ile aralarında anlaşmazlık yaşanmıştı. Atambayev, Ceenbekov'un cumhurbaşkanlığı döneminde yolsuzluk suçundan hapse atılmıştı. - BİŞKEK