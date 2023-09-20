Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Orta Asya'da sınır sorunlarının çözülmesini vurguladı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Orta Asya'da tam bölgesel entegrasyon için sınır sorunlarının çözülmesi gerektiğini vurguladı. Caparov, Kırgız-Tacik sınırındaki çatışmaların daha da tırmanmasını engellediklerini belirtti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Orta Asya'da tam bölgesel entegrasyon için bölgede sınır sorunlarının çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Caparov, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulunda katılımcılara hitap etti.

Orta Asya'da ülkeler arasındaki entegrasyonun önemine işaret eden Caparov, "Orta Asya'da tam bölgesel entegrasyon için bölgede sınır sorunlarının çözülmesi gerekiyor." dedi.

Caparov, Eylül 2022'de Kırgız-Tacik sınırında yaşanan ve çok sayıda can kaybına yol açan silahlı çatışmalarla ilgili, "Barışsever halkımızın itidalli tutumu ve her iki tarafın da hakim siyasi iradesi sayesinde, çatışmaların daha da tırmanmasını ve bölgede tam kapsamlı kanlı bir savaşın yaşanmasını engelleyebildik" diye konuştu.

Kırgızistan'ın her zaman tartışmalı konuların, uluslararası hukukun ilke ve normlarına dayalı olarak barışçıl diplomatik yollarla çözülmesini savunduğunu dile getiren Caparov, sınır konularının çözülmesinde her zaman diyalog için çabaladıklarını, güven ve karşılıklı saygıya dayalı çözümler aradıklarını söyledi.

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki 970 kilometrelik sınırdan sadece 503 kilometresi belliyken, sınırdaki anlaşmazlığı çözmek için iki ülke hükümetleri henüz sonuca varamadı.