Kırgızistan'ın devlet organları, Rusya'ya yönelik Batı yaptırımlarını ihlal etmediklerini açıkladı. Milli Güvenlik Devlet Komitesi, Kırgızistan devletinin ve şirketlerinin yaptırım kısıtlamalarını ihlal etmediğini belirtti. Komite, özel şirketlerin bu tür faaliyetlerini belirlemek için soruşturma başlattığını aktardı.

Kırgızistan'ın devlet organları, Rusya'ya yönelik Batı yaptırımlarını ihlal etmediklerini bildirdi.

Milli Güvenlik Devlet Komitesi, ABD'nin Rusya'ya yardımcı olduğu gerekçesiyle Kırgızistan'a yaptırım hazırladığı yönünde çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Komite, Kırgızistan devletinin ve onun organlarının ve şirketlerinin ABD ve Batı ülkeleri tarafından Rusya'ya uygulanan yaptırım kısıtlamalarını ihlal etmediklerini kaydetti.

Komite, kendi iş ve üretim faaliyetlerinin bir parçası olarak özel şirketlerin ve firmaların muhtemelen son tüketicinin kim olduğunu bilmeden yaptırım kısıtlamalarını ihlal edebileceği ihtimalini kabul etti.

Kırgızistan devlet organlarının uluslararası norm ve kurallara sıkı sıkıya bağlı olduğunu vurgulayan komite, özel şirketler ve firmaların bu tür faaliyetlerini belirlemek için soruşturma başlattığını aktardı.

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı da dün, ABD, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere ile istişarelerin ardından askeri ve "çift kullanımlı malzemelerin" yasa dışı ticaretini önlemek için bir dizi önlem başlattığını duyurmuştu.

Washington Post gazetesi, ABD'nin Rusya'ya yardımcı olduğu gerekçesiyle Kırgızistan'a yaptırım hazırladığını yazmıştı.