Kira sözleşmelerindeki artış yüzde 25'e sabitlendi - Haberler

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Kira sözleşmelerindeki artış yüzde 25'e sabitlendi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Kira sözleşmelerindeki artış yüzde 25'e sabitlendi

Kira sözleşmelerindeki artış oranı yüzde 25'e sabitlendi.

Kira sözleşmelerindeki artış oranı yüzde 25'e sabitlendi.

AK Parti ile MHP kira sözleşmelerine ilişkin önerge verdi. Önergede kira sözleşmelerinin 01/07/2023 tarihine kadar yüzde 25 artış yapılmasına karar verildi. Bir önceki yılın tüketici fiyat endeksinin yüzde 25'in altında kalması halinde on iki aylık ortalamasının yüzde 25'in altında olması halinde değişim oranının geçerli olduğu aktarıldı.

Kanun teklifi AK Parti ve MHP milletvekillerinin ortak önerisiyle görüşmelerin ardından kabul edildi.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

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