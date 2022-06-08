Kira sözleşmelerindeki artış yüzde 25'e sabitlendi Kira sözleşmelerindeki artış oranı yüzde 25'e sabitlendi. Kira sözleşmelerindeki artış oranı yüzde 25'e sabitlendi. AK Parti ile MHP kira sözleşmelerine ilişkin önerge verdi. Önergede kira sözleşmelerinin 01/07/2023 tarihine kadar yüzde 25 artış yapılmasına karar verildi. Bir önceki yılın tüketici fiyat endeksinin yüzde 25'in altında kalması halinde on iki aylık ortalamasının yüzde 25'in altında olması halinde değişim oranının geçerli olduğu aktarıldı. Kanun teklifi AK Parti ve MHP milletvekillerinin ortak önerisiyle görüşmelerin ardından kabul edildi. (Ahmet Umur Öztürk/İHA) İhlas Haber Ajansı / Politika Politika Güncel Haberler

Haberler ›› Politika ›› Kira sözleşmelerindeki artış yüzde 25'e sabitlendi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.