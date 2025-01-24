Özgür Özel: Kimsenin kimseyi tehdit ettiği yok

'KİMSENİN KİMSEYİ TEHDİT ETTİĞİ YOK'

Özgür Özel, açıklamasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yargı mensuplarının tehdit edilemeyeceği yönündeki ifadeleri sorulması üzerine, "Cumhurbaşkanı'nın dün yaptığı konuşmayı hep birlikte tebessümle izledik. Bugün yargıyı kimin talimatlandırdığı, yargı mensuplarını kimin hoşuna giden karar verirse ödüllendirdiği, gitmeyen karar verdiğinde cezalandırdığını tüm milletimiz görüyor. Hakimlerin, savcıların anayasal teminatlara rağmen, iktidardan gelen talimatları uygulamadıklarında nasıl oradan oraya sürüldüklerini biliyoruz. Hatta İstanbul'dan Samsun'a sürülen yargı mensubu için Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul'daki grup sözcüsü, 'Onu oraya niye sürdük, anlatayım size' diyerek, durumu açıkça itiraf etmiştir. 'O kararı veren kişiyi neden sürdük, anlatayım bak size' deyip sürebildiklerini söylüyor. Oysaki coğrafi teminat var, anayasal teminat var. Akın Gürlek, dünyanın en mobilize hakimiydi. Hareketliliği en yüksek hakimiydi. Ben ona boşuna 'seyyar giyotin' demedim. Yapılan iş yargı tacizidir, başka bir şey değildir. Muhalefete yargı tacizidir. O yüzden bir de ondan sonra 'Kimse tehdit edemez.' Kimsenin kimseyi tehdit ettiği yok. Hele hele aileyi karıştıran kimse yok. Biz bize yapılanı, ailelerimize yapılanı sizin ailelerinize yapmayacağız. 'Sizin evlatlarınızın dahi bu muameleyle karşılaşmaması için bu düzen değişecek' lafında ne aile tehdidi var? O aileye bir tehdit diye gördüğü kendi bilinçaltındaki mesele, onu kendi kendi ile ve kendi vicdanıyla hesaplaşacak. Biz kimseyi birinin ailesi diye hedefe koymadık, tehdit etmedik, etmeyiz. Aileye saygı bizim kadar hiçbir siyasi partide yoktur. Çünkü biz Türkiye'yi bir aile rejiminden kurtarıp demokrasiye kavuşturmuş partiyiz. Siyaseti aileler yapsın istemeyiz. Türkiye'yi demokrasiden bir aile rejimine dönüştüren varsa o özeleştirisini kendisi yapsın" ifadelerini kullandı.