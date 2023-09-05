Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un, Rusya'ya silah pazarlığı yapmak üzere gidiyor iddiası

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile silah pazarlığı yapmak üzere Rusya'ya gitmeyi planladığı iddia edildi.

ABD basını, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un silah pazarlığı yapmak üzere Rusya'ya gideceğini öne sürdü. ABD basınının istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre özel zırhlı treni ile Rusya'nın Vladivostok kentine gitmeye hazırlanan Kim, burada Putin ile Ukrayna savaşında kullanılmak üzere Moskova'ya silah sağlama konusunu masaya yatıracak. İki liderin de 10-13 Eylül tarihleri arasında yapılması planlanan Doğu Ekonomi Forumu'na katılmak üzere Uzak Doğu Federal Üniversitesi kampüsüne gideceği öğrenilirken, yeri ve tarihi kesin olarak bilinmeyen görüşmenin bu kapsamda gerçekleşebileceği ifade edildi. Haberde, iki liderin Moskova'nın gelişmiş uydu ve nükleer denizaltı göndermesi karşılığında Kim'in Rusya'ya top mermileri ve tanksavar füzeleri gönderme planını ele alacağı iddia edildi.

ABD'den silah müzakerelerini durdurma çağrısı

Basına yansıyan haberlerin ardından açıklama yapan ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, Rusya ile Kuzey Kore arasında silah satışı konusunda lider düzeyinde diplomatik faaliyetler beklediklerini söyledi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun geçtiğimiz ay Kuzey Kore'ye yaptığı ziyaretin amacının Pyongyang'ı Rusya'ya topçu mühimmatı satmaya ikna etmek olduğunu kaydeden Watson, Kuzey Kore'yi Rusya ile silah müzakerelerini durdurmaya ve Rusya'ya silah satmama taahhüdüne uymaya çağırdı.

Müzakere iddiasını dile getirmişti

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Kuzey Kore ve Rusya'nın aktif olarak silah müzakereleri yürüttüğünü söylemişti. "Bu müzakerelerin ardından üst düzey görüşmeler önümüzdeki aylarda devam edebilir. Potansiyel anlaşmalarla Rusya, Kuzey Kore'den Ukrayna'da kullanmayı planladığı önemli miktarlar ve çeşitli türlerde mühimmat alabilir" ifadesini kullanan Kirby, Kuzey Kore'nin daha önce Rusya'ya silah satmayacağını açıkladığını hatırlatmıştı.

Rus heyeti Kuzey Kore'ye gitmişti

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve beraberindeki heyet 1950-1953 yılları arasında süren Kore Savaşı'nın sona erişinin kutlandığı "Zafer Günü" vesilesiyle geçtiğimiz Temmuz'da Kuzey Kore'ye gitmişti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ve Şoygu'nun milli savunma ve güvenlik alanındaki ikili meseleler ve bölgesel ve uluslararası güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunduğu ve fikir birliğine vardığı ifade edilmişti. Kim - Şoygu görüşmesinin iki ülke arasındaki ulusal savunma ve güvenlik alanındaki stratejik ve taktik işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için önemli bir fırsat olduğu kaydedilmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika