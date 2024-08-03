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Kim Jong-Un: Güney Kore medyası asılsız söylentiler yayıyor

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, ülkesini vuran sel felaketinde can kaybı yaşanmadığını iddia ederek, Güney Kore medyasını eleştirdi. Kim, başarılı kurtarma operasyonu gerçekleştiren Kore Halk Ordusu'na tebrik ziyareti gerçekleştirdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, ülkesini vuran sel felaketinde can kaybı yaşanmadığını iddia ederek, "Güney Kore medyası asılsız söylentiler yayıyor" dedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ülkede geçtiğimiz hafta yaşanan sel felaketi sırasında başarılı bir kurtarma operasyonuna imza atan Kore Halk Ordusu (KPA) Hava Kuvvetleri'ne bağlı birliğe tebrik ziyareti gerçekleştirdi. Kore Merkezi Haber Ajansı'nda (KCNA) yer alan haberlere göre, ziyareti sırasında konuşma yapan Kim, 4 bin 200'ü helikopterlerle kurtarılanlar olmak üzere 5 binden fazla felaketzedenin kısa sürede mahsur kaldıkları bölgelerden tahliye edilmesini "olağanüstü" olarak niteledi. Felakette can kaybı yaşanmadığını ve bunun "inanılmaz" olduğunu söyleyen Kim, Güney Kore medyasında yer alan "bin ya da bin 500 üzerinde ölü beklendiği" ve "birkaç helikopterin kurtarma operasyonu sırasında düştüğü" yönündeki haberlere değinerek, "Güney Kore medyası asılsız söylentiler yayıyor" dedi. Seul'de bu tür karalama kampanyalarına hevesli olanların kötü niyetinin açık olduğunu kaydeden Kim, ülkesinin imajını lekelemeye çalışanları kınadı. Ziyaret ettiği helikopter birliğine kurtarma operasyonundaki başarılarından dolayı üstün başarı nişanı takdim eden Kim, birlik komutanına ise altın madalya taktı.

4 bin 100 konut sular altında kalmıştı

Kuzey Kore 27 Temmuz itibariyle ülkenin Çin sınırına yakın bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlara teslim olmuş, meydana gelen sel baskınları nedeniyle bulundukları bölgelerde mahsur kalan yaklaşık 5 bin kişi ordunun helikopter destekli operasyonu ile kurtarılmıştı. Afetle mücadele kurumlarının ordunun kurtarma operasyonuna muhtaç kalmasını eleştiren Kim, yetkilileri daha önce tedbir almaları konusunda uyardığını belirterek, "Önemli pozisyonlardaki yetkililerin tembelliği ve menfaatçiliği çok ciddi boyutlara ulaşmıştır" ifadelerini kullanmıştı. Kuzey Kore yönetimi, büyük maddi zarara yol açan olan sel felaketinde 4 bin 100 konut ile 3 bin hektar tarım arazisinin sular altında kaldığını duyurmuştu. - PYONGYANG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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