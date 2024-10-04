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Kim Jong-Un'dan Güney Kore'ye Sert Uyarı: Nükleer Silah Kullanacağız

Kim Jong-Un'dan Güney Kore'ye Sert Uyarı: Nükleer Silah Kullanacağız
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Güney Kore'nin ABD ile olan ittifakına aşırı güvenmesi durumunda nükleer silah da dahil olmak üzere her türlü saldırı aracını kullanacaklarını belirtti. Kim, Kore Yarımadası'ndaki askeri güç ve tehditler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Güney Kore'nin ABD ile olan ittifakına aşırı güvenerek ülkesinin egemenliğine karşı silahlı güce başvurması halinde, nükleer silah dahil her türlü saldırı aracını tereddüt etmeden kullanacaklarını söyledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un Kore Halk Ordusu (KPA) Özel Kuvvetleri'nin eğitim üssünü denetlediği bildirildi. Resmi Kuzey Kore basınında yer alan haberlere göre, burada incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi alan Kim, Kore Yarımadası ve çevresindeki güvenlik ortamıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 1 Ekim'de kutlanan Silahlı Kuvvetler Günü'nde "Kuzey Kore rejiminin sonunu getirme blöfü yaptığını" ifade eden Kim, dünyanın böyle zayıf söylemlere güldüğünü söyledi.

"Nükleer gücü geri dönülemez şekilde güvenceye aldık"

Düşmanların tehditkar söylem ve eylemleriyle Kuzey Kore'nin askeri gücünü ve nükleer silah kapasitesini elinden alamayacağını vurgulayan Kim, "Kuzey Kore nükleer bir güç olma potansiyelini ve yeteneğini geri dönülmez bir şekilde güvence altına almıştır" dedi. Güney Kore'yi ABD'ye fazla güvenmemesi konusunda uyaran Kim, "Pervasızlığa kapılan düşman defalarca yaptığımız uyarıları dikkate almayarak ve ABD ile ittifakına aşırı güvenerek ülkemizin egemenliğine karşı silahlı güce başvurursa, Kuzey Kore nükleer silahlar da dahil sahip olduğu tüm saldırı araçlarını tereddüt etmeden kullanacaktır" şeklinde konuştu. Kim, Kuzey Kore'nin askeri gücünü geliştirmenin düşmanı kontrol altında tutmanın ve ülkeyi savunmanın tek garantisi olduğunu da sözlerine ekledi.

Yoon Kuzey Kore'ye nükleer silah uyarısı yapmıştı

Güney Kore, ordusunun 76. kuruluş yıl dönümünü 1 Ekim'deki Silah Kuvvetler Günü ile kutlamıştı. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ise düzenlenen törende yaptığı konuşmada Kuzey Kore'nin provokasyonlarına sert şekilde karşılık verileceğini söylemişti. Nükleer silah kullanması halinde bunun Kuzey Kore rejiminin sonu olacağı uyarısında bulunan Yoon, "Kuzey Kore nükleer silahlarını kullanmaya kalkışırsa, ordumuz ve Güney Kore-ABD ittifakı tarafından kararlı ve ezici bir yanıtla karşılaşacaktır" ifadelerini kullanmıştı. - PYONGYANG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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