Kilisliler İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını protesto etti
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İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurmasının ardından Kilisli vatandaşlar saldırıyı lanetledi. Hacı Cümbüş Camii'nde toplanan vatandaşlar, 'Katil İsrail' sloganları attı. Protesto Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.
Kilisliler İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını düzenledikleri yürüyüşle protesto etti.
İsrail'in Gazze'de bulunan El-Ehli Baptist Hastanesi'nin vurulmasının ardından Kilisli vatandaşlar saldırıları protesto etti. Hacı Cümbüş Camide toplanan çok sayıda vatandaş, 'Katil İsrail' sloganlarıyla saldırıyı lanetledi. Kuran-ı Kerim tilavetinin yapıldığı protesto Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. - KİLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika