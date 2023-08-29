Kilis Valisi Tahir Şahin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

Kilis Valisi Tahir Şahin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şahin, mesajında, tarihi zaferlerle dolu aziz milletin ve şanlı ordunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı büyük zaferin yıl dönümünü kutlamanın coşkusunu yaşadıklarını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü aziz milletinden aldığını, demokratik ve çağdaş bir hukuk devleti olarak dünya devletleri arasında seçkin yerini aldığını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"30 Ağustos Zaferi, ülkemizi parçalamak ve milletimizi esaret altına almak isteyen devletlere karşı, yokluk içinde, en zor koşullarda ve her şeyin bittiği sanılan bir dönemde, yüce milletimizin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmış onurlu bir zaferdir. 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da kazanılan bu şanlı zafer bağımsız ve hür olarak yaşama iradesini ortaya koyan milletimizin en önemli kilometre taşlarından biri olmuş, cumhuriyetimizin temelleri de burada atılmıştır. Bugün bizlere düşen aynı bilinç ve ruhla, atalarımızdan bizlere emanet olan vatanımıza ve cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin gelişmesi için var gücümüzle çalışmaktır."