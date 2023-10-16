Kilis Valiliği, köpek barınağındaki videoyla ilgili inceleme başlattı

Kilis Valiliği ve Kilis Belediyesi, köpek barınağında çekildiği iddia edilen videoyla ilgili inceleme başlattıklarını duyurdu.

Kilis Valiliği, Kilis Belediyesi köpek barınağında çekildiği iddia edilen videoyla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Sosyal medyada yayınlanan, Kilis Belediyesi köpek barınağında çekildiği iddia edilen, 'Kilis'te katliam var' başlıklı video ile ilgili olarak kurumlarımız tarafından gerekli incelemelere başlanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.