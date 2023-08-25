Kilis'te Uyuşturucu Ticareti Yapan 4 Zanlı Tutuklandı

Kilis'te uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde, uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve tabanca fişekleri ele geçirildi.

Kilis'te uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına ve deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında, 18-25 Ağustos'ta 38 zanlı hakkında adli işlem yapıldı.

Bir miktar uyuşturucu madde, 37 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 10 tabanca fişeği ve 1 hassas terazi ele geçirildiği çalışmalar kapsamında adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 31 kişi de emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.