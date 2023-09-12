Kilis'te Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

Kilis'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kilis'te uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına ve deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda 4-11 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 13 şüpheli yakalandı. Çalışmada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 11 şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından salıverildi.