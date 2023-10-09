Kilis'te Terör Örgütü Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı, 1 Zanlı Serbest Bırakıldı

Kilis'te gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ ve PKK silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla 3 zanlı tutuklandı, 1 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda silahlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Kilis'te terör operasyonu: 3 tutuklama

KİLİS - Kilis' te silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 3 zanlı tutuklandı. Yakalanan 1 zanlı ise serbest bırakıldı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda DEAŞ ve PKK silahlı terör örgütüne ülkede eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, deşifre edilmesine yönelik operasyon başlatıldı. DEAŞ ve PKK silahlı terör örgütüne üye olmak suçlaması ile 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 3'ü tutuklanarak ceza evine gönderildi. PKK propagandası yapan diğer şahıs da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda 1 kurusıkı tabanca, tabancaya ait 73 fişek ve suç unsuru içerdiği değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ele geçirildi