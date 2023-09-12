Kilis'te Terör Operasyonu: 4 Tutuklama

Kilis'te DEAŞ, PKK/KCK-PYD/YPG ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütlerine yönelik operasyonlarda yakalanan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kilis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin DEAŞ, PKK/KCK-PYD/YPG ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütlerinin ülkede ve Kilis'te eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda son bir ayda yapılan çalışmalarda, DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan 9, FETÖ/PYD terör örgütüne üye olmak suçundan 2 ve PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne üye olmak suçundan 1 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 7'si adli kontrol ve yurt dışına çıkma yasağı kararıyla, 1 şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.