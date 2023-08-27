Kilis'te Tarihi Eser Niteliğinde 25 Sikke Ele Geçirildi
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Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep'ten Kilis'e tarihi eser niteliği taşıyan objelerin getirileceği bilgisi üzerine, Küplüce yol kontrol noktasında bir minibüsü durdurdu. Minibüste yolcu olarak bulunan S.K'nin üzerinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 25 sikke ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.
Kilis'te, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 25 sikke ele geçirildi.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep'ten Kilis'e tarihi eser niteliği taşıyan objelerin getirileceği bilgisi üzerine, Küplüce yol kontrol noktasında bir minibüsü durdurdu.
Minibüste yolcu olarak bulunan S.K'nin üzerinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 25 sikke ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Politika