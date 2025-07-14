Kilis'te Siyasi Partilerden Türk Bayrağı Dağıtımı

Kilis'te Siyasi Partilerden Türk Bayrağı Dağıtımı
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Kilis'te farklı siyasi partilerin il başkanları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesinde vatandaşlara Türk bayrağı dağıtarak anma programlarına davet etti. Etkinlikte AK Parti, İYİ Parti ve MHP temsilcileri yer aldı.

Kilis'te farklı siyasi partilerin il başkanları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesinde vatandaşlara Türk bayrağı dağıtarak anma programlarına davet etti.

Hacı Cümbüş Camii önünde bir araya gelen siyasi parti temsilcileri ve Kilis İl Genel Meclis Başkanı, cadde üzerindeki vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı. Etkinliğe; AK Parti İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı, İYİ Parti İl Başkanı Mustafa Polat, MHP İl Başkanı İbrahim Halil Yılmaz, MHP İl Başkan Yardımcısı Şükrü Uncuoğlu ile diğer siyasi partilerin il başkanları katıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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