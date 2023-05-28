Kilis'te seyyar sandık uygulaması

Kilis'te, hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen seçmenler, 'seyyar sandık' uygulamasından faydalanarak oylarını kullanıyor. İl Seçim Kurulu görevlileri, engelli seçmenlerin evlerine seyyar sandık götürüyor.

Kilis'te, hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen seçmenler, "seyyar sandık" uygulamasından faydalanarak oylarını kullanıyor.

Kilis İl Seçim Kurulu görevlileri, Mehmet Sanlı Mahallesi'nde ikamet eden ve oy kullanmaya gidemeyecek derecede engelli olan 52 yaşındaki Fehime Filiz Kuter'in evine seyyar sandık götürdü.

Sandık görevlileri, getirdikleri taşınabilir kabini, Kuter'in bulunduğu odadaki sehpa üzerine yerleştirdi ve oy kullanma işlemi hakkında bilgi verdi.

8801 numaralı sandıkta oyunu kullanan Kuter, "MS hastası olduğum için yürümekte zorluk çekiyorum. Bu sebeple mahalle muhtarımıza başvuruda bulundum ve o da İl Seçim Kuruluna bildirdi. Görevliler geldiler, oyumu evde kullandım, çok memnun kaldım." dedi.