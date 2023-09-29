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Kilis'te polise mukavemette bulunan 10 şüpheli gözaltına alındı

Kilis'te polise mukavemette bulunan 10 şüpheli, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda silahlar ele geçirildi.