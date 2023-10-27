Kilis'te PKK/YPG Terör Örgütü Üyesi Tutuklandı
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Kilis'te jandarma ekiplerinin PKK/YPG terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan F.B., tutuklandı.
Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, -KİLİS'te jandarma ekiplerinin PKK/ Ypg terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan F.B., tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri PKK/YPG terör örgütü üyelerine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, yasa dışı yollarla kente geldiği belirlenen Suriye uyruklu F.B.'nin saklandığı bilgisi üzerine harekete geçerek operasyon düzenledi. F.B., jandarma tarafından gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.B., 'terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika