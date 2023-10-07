Kilis'te PKK/YPG Terör Örgütü Üyesi Tutuklandı
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Kilis'te jandarma ekiplerinin PKK/YPG terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan H.T., tutuklandı.
KİLİS'te jandarma ekiplerinin PKKYPG terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan H.T., tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri PKKYPG terör örgütü üyelerine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Polateli İlçesi Bağarası Mahallesi'nde H.T.'nin saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. H.T., jandarma tarafından gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.T., 'terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika