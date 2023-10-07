Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/YPG silahlı terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda örgüt üyesi olduğu belirlenen H.T. isimli şahıs tutuklandı ve Kilis L Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

- Kilis'te PKK/ Ypg operasyonu: 1 zanlı tutuklandı

KİLİS - Kilis'te PKK/YPG silahlı terör örgütlerine yönelik operasyonda 1 zanlı tutuklandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/YPG silahlı terör örgütlerine yönelik operasyon yaptı. Polateli ilçesi Bağarası Köyü'nde yapılan operasyon neticesinde örgüt üyesi olduğu tespit edilen H.T. isimli şahıs yakalandı.

H.T. isimli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.