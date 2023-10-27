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Kilis'te PKK/PYD/YPG'ye yönelik operasyonda yakalanan kadın terörist tutuklandı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, Suriye'den yasadışı yollardan ülkeye geçiş yaptığı tespit edilen PKK/PYD/YPG mensubu bir kadın terörist yakalandı ve tutuklandı.