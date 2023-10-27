Kilis'te PKK/PYD/YPG'ye yönelik operasyonda yakalanan kadın terörist tutuklandı
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Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, Suriye'den yasadışı yollardan ülkeye geçiş yaptığı tespit edilen PKK/PYD/YPG mensubu bir kadın terörist yakalandı ve tutuklandı.
Kilis'te PKK/PYD/ Ypg'ye yönelik operasyonda yakalanan kadın terörist tutuklandı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte PKK/PYD/ Ypg'ye yönelik operasyon düzenledi. Yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Suriye'den yasadışı yollardan ülkeye geçiş yaptığı tespit edilen PKK/PYD/ Ypg mensubu Suriye uyruklu F.B. isimli şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KİLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika