Kilis'te PKK/PYD/YPG üyesi zanlı cezaevine gönderildi
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Kilis'te gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi olan zanlı gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi. Ayrıca, örgüt içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD/ Ypg'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar kapsamında Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren PKK/PYD/ Ypg üyesi Suriye uyruklu F.B'yi yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, örgüt içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Kaynak: AA / Politika