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Kilis'te PKK/PYD/YPG üyesi zanlı cezaevine gönderildi

Kilis'te gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi olan zanlı gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi. Ayrıca, örgüt içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.