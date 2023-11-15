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Kilis'te PKK/PYD/YPG üyesi tutuklandı

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Politika Haberleri

Kilis'te, silahlı terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kilis'te, silahlı terör örgütü PKK/PYD/ Ypg üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar kapsamında silahlı terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi N.Ö. Kilis'te jandarma tarafından yakalandı.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Politika

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