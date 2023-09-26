Kilis'te PKK/PYD/YPG üyesi tutuklandı
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, silahlı terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye yönelik operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
Kilis'te terör örgütü PKK/PYD/ Ypg içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şahıs tutuklandı
KİLİS - Kilis'te silahlı terör örgütü PKK/PYD/ Ypg'ye yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı'nca PKK/PYD/ Ypg silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon başlattı. Yapılan çalışmalarda, Zeytindalı Harekatı öncesi Suriye'nin Afrin bölgesinde YPG Silahlı Terör Örgütünün içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu R.M. isimli şahıs, Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.