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Kilis'te PKK/PYD/YPG üyesi tutuklandı

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Kilis'te, silahlı terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kilis'te, silahlı terör örgütü PKK/PYD/ Ypg üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar kapsamında Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girerek sınır hattında yakalanan silahlı terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi Suriye uyruklu M.B.S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Politika

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