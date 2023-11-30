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Kilis'te PKK/PYD/YPG üyesi olduğu iddia edilen zanlılardan biri tutuklandı

30 Kasım 2023 13:41 Son Güncelleme: 13:42 Abone Ol

Kilis'te gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı. Diğer zanlı ise serbest bırakıldı. Ayrıca, PKK/PYD/YPG ve DEAŞ ile bağlantılı olduğu tespit edilen 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.