Kilis'te PKK/PYD/YPG üyesi olduğu iddia edilen zanlılardan biri tutuklandı
Kilis'te gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı. Diğer zanlı ise serbest bırakıldı. Ayrıca, PKK/PYD/YPG ve DEAŞ ile bağlantılı olduğu tespit edilen 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD/ Ypg üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye yönelik gerçekleştirdiği operasyonda Suriye uyruklu S.A. ve H.H'yi gözaltına aldı.
Zanlılardan S.A. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, H.H. ise jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Öte yandan, PKK/PYD/YPG ile DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 5 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkartıldı.