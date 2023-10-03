Kilis'te PKK/PYD/YPG Silahlı Terör Örgütü Operasyonu: 1 Gözaltı
Kilis'te sosyal medyada PKK/PYD/YPG Silahlı Terör Örgütü propagandası yapan bir kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Operasyon sonucunda yakalanan şahıs adli makamlara sevk edildi.
Kilis'te PKK/PYD/ Ypg Silahlı Terör Örgütü operasyonu: 1 gözaltı
KİLİS - Kilis'te sosyal medyada üzerinden PKK/PYD/YPG Silahlı Terör Örgütü propagandası yapan zanlı, jandarmanın evine düzenlediği operasyonla yakalandı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı, Sosyal medya (Tiktok) üzerinden PKK/PYD/YPG silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen Ö.Y. isimli şahıs icra edilen operasyonla ikamet adresinde yakalandı.
Yakalanan şahıs işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, adli makamlara sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika