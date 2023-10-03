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Kilis'te PKK/PYD/YPG Silahlı Terör Örgütü Operasyonu: 1 Gözaltı

Politika Haberleri

Kilis'te sosyal medyada PKK/PYD/YPG Silahlı Terör Örgütü propagandası yapan bir kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Operasyon sonucunda yakalanan şahıs adli makamlara sevk edildi.

Kilis'te PKK/PYD/ Ypg Silahlı Terör Örgütü operasyonu: 1 gözaltı

KİLİS - Kilis'te sosyal medyada üzerinden PKK/PYD/YPG Silahlı Terör Örgütü propagandası yapan zanlı, jandarmanın evine düzenlediği operasyonla yakalandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı, Sosyal medya (Tiktok) üzerinden PKK/PYD/YPG silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen Ö.Y. isimli şahıs icra edilen operasyonla ikamet adresinde yakalandı.

Yakalanan şahıs işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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