Kilis'te PKK/PYD/YPG propagandası yapan zanlı yakalandı
Kilis'te sosyal medyada PKK/PYD/YPG silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen bir zanlı, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.
Kilis'te sosyal medyada üzerinden PKK/PYD/ Ypg Silahlı Terör Örgütü propagandası yapan zanlı, jandarmanın evine düzenlediği operasyonla yakalandı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı, Sosyal medya (TİKTOK) üzerinden PKK/PYD/YPG silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen Ö. Y. isimli şahıs icra edilen operasyonla ikamet adresinde yakalandı.
Yakalanan şahıs işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, adli makamlara sevk edildi. - KİLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika