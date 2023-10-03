Haberler

Kilis'te PKK/PYD/YPG propagandası yapan şüpheli gözaltına alındı

Politika Haberleri

Kilis'te terör örgütü PKK/PYD/YPG propagandası yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal medya hesabından PKK/PYD/YPG propagandası yaptığı tespit edilen şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kilis'te terör örgütü PKK/PYD/ Ypg propagandası yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, sosyal medya hesabından PKK/PYD/YPG'nin propagandasını yaptığı tespit edilen Ö.Y. adresinde yakalandı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Politika

Kilis YPG PKK Sosyal Medya Jandarma Politika Haberler

title