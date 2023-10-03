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Kilis'te PKK/PYD/YPG propagandası yapan şüpheli gözaltına alındı

Kilis'te terör örgütü PKK/PYD/YPG propagandası yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal medya hesabından PKK/PYD/YPG propagandası yaptığı tespit edilen şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.