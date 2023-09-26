Kilis'te PKK/PYD/YPG operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahlı terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye yönelik operasyon kapsamında Gaziantep'te 1 şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, silahlı terör örgütü PKK/PYD/ Ypg'ye yönelik operasyonunda 1 şüpheli Gaziantep'te yakalandı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/PYD/ Ypg'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Yapılan çalışmalar sonucunda, Zeytindalı Harekatı öncesi Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/PYD/ Ypg içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu R.M'nin Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde kaldığı belirlendi.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve Kilis'e getirilen şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.