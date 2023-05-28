Kilis'te oy verme işlemi başladı
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Kilis'te sabah saatlerinden itibaren okullara gitmeye başlayan vatandaşlar oylarını kullanıyor. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kilis'te de oy verme işlemleri sabah 08.00 itibarıyla başladı. Sandık başlarına giden vatandaşlar, gerekli kimlik kontrollerinin ardından oylarını kullanıyor. Oy verme işlemleri saat 17.00'de sona erecek.
Kilis'te sabah saatlerinden itibaren okullara gitmeye başlayan vatandaşlar oylarını kullanıyor.
Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kilis'te de oy verme işlemleri sabah 08.00 itibarıyla başladı. Sandık başlarına giden vatandaşlar, gerekli kimlik kontrollerinin ardından oylarını kullanıyor. Oy verme işlemleri saat 17.00'de sona erecek. - KİLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika