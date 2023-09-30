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Kilis'te Huzur ve Güven Uygulaması: 6 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Politika Haberleri

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen Huzur ve Güven Uygulaması'nda 6 düzensiz göçmen yakalandı. Uygulama kapsamında araçlar, binalar, okul bahçeleri ve çevresi kontrol edildi, güvenlik taramaları yapıldı.

Kilis'te jandarma ekiplerince yapılan "Huzur ve Güven Uygulaması"nda 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 17 noktada 23 devriye ve 77 personelin katılımıyla "Huzur ve Güven Uygulaması" gerçekleştirildi.

Uygulamada 383 araç, 1 metruk bina, 19 okul bahçe ve çevresi kontrol edildi, 565 kişinin güvenlik taraması yapıldı.

Kontroller sırasında 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Politika

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