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Kilis'te Huzur ve Güven Uygulaması: 6 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen Huzur ve Güven Uygulaması'nda 6 düzensiz göçmen yakalandı. Uygulama kapsamında araçlar, binalar, okul bahçeleri ve çevresi kontrol edildi, güvenlik taramaları yapıldı.