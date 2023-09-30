Kilis'te Huzur ve Güven Uygulaması: 6 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen Huzur ve Güven Uygulaması'nda 6 düzensiz göçmen yakalandı. Uygulama kapsamında araçlar, binalar, okul bahçeleri ve çevresi kontrol edildi, güvenlik taramaları yapıldı.
Kilis'te jandarma ekiplerince yapılan "Huzur ve Güven Uygulaması"nda 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 17 noktada 23 devriye ve 77 personelin katılımıyla "Huzur ve Güven Uygulaması" gerçekleştirildi.
Uygulamada 383 araç, 1 metruk bina, 19 okul bahçe ve çevresi kontrol edildi, 565 kişinin güvenlik taraması yapıldı.
Kontroller sırasında 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA / Politika