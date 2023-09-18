Kilis'te göçmen kaçakçılığı yapan zanlı tutuklandı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, göçmen kaçakçılığında kullanıldığı değerlendirilen bir araç bulundu. Araştırmalar sonucunda Suriye uyruklu düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçısı yakalandı. Gözaltına alınan zanlı tutuklandı.