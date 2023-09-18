Kilis'te göçmen kaçakçılığı yapan zanlı tutuklandı
Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, göçmen kaçakçılığında kullanıldığı değerlendirilen bir araç bulundu. Araştırmalar sonucunda Suriye uyruklu düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçısı yakalandı. Gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kilis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda, göçmen kaçakçılığında kullanıldığı değerlendirilen bir araç, Polateli ilçesine bağlı Belenözü köyü yakınlarında terk edilmiş halde bulundu.
Ekiplerce araç çevresinde yapılan araştırmada, Suriye uyruklu düzensiz göçmen M.A.F. ile göçmen kaçakçısı C.A. yakalandı.
Düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Gözaltına alınan C.A, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.