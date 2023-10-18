Kilis'te Gazze'ye destek yürüyüşü
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İsrail tarafından Filistin'e düzenlenen saldırılarda vurulan El-Ehli Baptist Hastanesi'nin ardından Kilisli vatandaşlar saldırıları protesto etti. Hacı Cümbüş Camii'nde toplanan vatandaşlar 'Katil İsrail' sloganlarıyla saldırıyı lanetledi. Protesto Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.
Kilis'te Gazze'ye destek yürüyüşü
KİLİS - İsrail tarafından Filistin'e düzenlenen saldırılarda abluka altındaki Gazze'de bulunan El-Ehli Baptist Hastanesi'nin vurulmasının ardından Kilisli vatandaşlar saldırıları protesto etti.
Hacı Cümbüş Camide toplanan çok sayıda vatandaş 'Katil İsrail' sloganlarıyla saldırıyı lanetledi. Kuran-ı Kerim tilavetinin yapıldığı protesto Cumhuriyet Meydanında son buldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika