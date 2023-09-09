Kilis'te FETÖ ve PKK/KCK operasyonunda 2 şüpheliden biri cezaevine konuldu

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan FETÖ üyesi İ.O. cezaevine teslim edilirken, PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan F.A. ise serbest bırakıldı.