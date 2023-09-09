Kilis'te FETÖ ve PKK/KCK operasyonunda 2 şüpheliden biri cezaevine konuldu
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan FETÖ üyesi İ.O. cezaevine teslim edilirken, PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan F.A. ise serbest bırakıldı.
Kilis'te terör örgütleri FETÖ ile PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheliden biri cezaevine konuldu.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.O. ile PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan F.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.O, cezaevine teslim edildi, F.A. ise serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Politika