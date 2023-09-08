Kilis'te FETÖ/PDY ve PKK/KCK operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Operasyon kapsamında, FETÖ/PDY üyesi olan İ.O. ve PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen F.A. isimli şüpheliler yakalandı.