Kilis'te FETÖ/PDY ve PKK/KCK operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Operasyon kapsamında, FETÖ/PDY üyesi olan İ.O. ve PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen F.A. isimli şüpheliler yakalandı.
Kilis'te terör örgütleri FETÖ/PDY ile PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürüttüğü çalışmaları sürüyor.
Ekipler, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.O. ile PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan F.A'yı yakaladı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Politika