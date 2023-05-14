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Kilis'te engelli vatandaşlar 'seyyar sandık' ile oy kullandı

Kilis'te engelli vatandaşlar "seyyar sandık" ile oy kullandı

Politika Haberleri

Hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen seçmenler, Kilis'teki "seyyar sandık" uygulamasından faydalanarak oy verdi.

Hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen seçmenler, Kilis'teki "seyyar sandık" uygulamasından faydalanarak oy verdi.

İl Seçim Kurulu görevlileri, Yaşar Aktürk Mahallesi'nde ikamet eden ve oy kullanmaya gidemeyecek derecede engelli olan 55 yaşındaki Ümit Deliahmetoğlu'nun evine seyyar sandık götürdü.

Sandık görevlileri, getirdikleri taşınabilir kabini Deliahmetoğlu'nun bulunduğu odadaki sehpa üzerine yerleştirdi ve oy kullanma işlemi hakkında bilgi verdi.

Deliahmetoğlu, oyunu kullandıktan sonra seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

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Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Politika

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