Kilis'te DEAŞ ve PKK/YPG operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
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Kilis'te gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ ve PKK/YPG terör örgütlerine yönelik 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda silahlar ve dijital materyaller ele geçirildi.
Kilis'te silahlı terör örgütleri DEAŞ ve PKK/ Ypg'ye yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce DEAŞ, PKK/ Ypg silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 3, PKK/YPG propagandası yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Ekiplerce adreslerde yapılan aramada, 1 kurusıkı tabanca, 73 fişek ve suç unsuru içerdiği değerlendirilen dijital materyaller ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.