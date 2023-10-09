Kilis'te DEAŞ ve PKK/YPG operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Politika Haberleri
Kilis'te gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ ve PKK/YPG üyelerine yönelik gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Operasyonda silahlar ve dijital materyaller ele geçirildi.
Kilis'te silahlı terör örgütleri DEAŞ ve PKK/ Ypg'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Kilis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 6 Ekim'de düzenlenen operasyonda DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 3, PKK/ Ypg propagandası yaptığı iddiasıyla yakalanan 1 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen DEAŞ üyesi 3 zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, PKK/YPG propagandası yapan şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ekiplerce adreslerde yapılan aramada, 1 kurusıkı tabanca, 73 fişek ve suç unsuru içerdiği değerlendirilen dijital materyaller ele geçirilmişti.