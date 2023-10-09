Haberler

Kilis'te DEAŞ ve PKK/YPG operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

 - Güncelleme:

Politika Haberleri

Kilis'te gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ ve PKK/YPG üyelerine yönelik gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Operasyonda silahlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Kilis'te silahlı terör örgütleri DEAŞ ve PKK/ Ypg'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Kilis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 6 Ekim'de düzenlenen operasyonda DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 3, PKK/ Ypg propagandası yaptığı iddiasıyla yakalanan 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen DEAŞ üyesi 3 zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, PKK/YPG propagandası yapan şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekiplerce adreslerde yapılan aramada, 1 kurusıkı tabanca, 73 fişek ve suç unsuru içerdiği değerlendirilen dijital materyaller ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / Politika

Kilis YPG PKK Operasyon Politika Haberler

title