Kilis'te DEAŞ, PKK/KCK-PYD/YPG ve FETÖ/PDY Operasyonu: 4 Tutuklama

Kilis'te eylem hazırlığında olan DEAŞ, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ/PDY silahlı terör örgütlerine yönelik operasyonlarda yakalanan 12 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, DEAŞ, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ/PDY silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik olarak kent genelinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, 12 zanlı gözaltına alınırken, 4'ü tutuklandı. 7 şüpheli ise adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkma yasağıyla, 1 şüpheli de ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - KİLİS