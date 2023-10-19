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Kilis'te Büyük Filistin Yürüyüşü düzenlendi

Kilis'te Sivil Dayanışma Platformu öncülüğünde gerçekleştirilen Büyük Filistin Yürüyüşü'ne katılanlar, Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı ve Filistin'e destek sloganları attı. Yürüyüş sonrası yapılan açıklamada İsrail'in büyük bir yıkım ve soykırım gerçekleştirdiği vurgulandı.