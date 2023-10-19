Kilis'te Büyük Filistin Yürüyüşü düzenlendi
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Kilis'te Sivil Dayanışma Platformu öncülüğünde gerçekleştirilen Büyük Filistin Yürüyüşü'ne katılanlar, Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı ve Filistin'e destek sloganları attı. Yürüyüş sonrası yapılan açıklamada İsrail'in büyük bir yıkım ve soykırım gerçekleştirdiği vurgulandı.
Kilis'te, Sivil Dayanışma Platformu öncülüğünde "Büyük Filistin Yürüyüşü" düzenlendi.
Hacı Cümbüş Camisi önünde toplanan platform üyeleri, bazı STK, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Vatandaşlar yürüyüş sırasında Filistin'e destek sloganı attı.
Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup adına açıklama yapan Bekir Şen, İsrail'in tarihin en büyük yıkım ve soykırımlarından birini gerçekleştirdiğini belirtti.
Açıklamanın ardından hayatını kaybedenler için dua edildi.