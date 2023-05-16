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Kilis'te bazı sandıklardaki sonuçlara itiraz edildi

Kilis'te bazı sandıklardaki sonuçlara itiraz edildi

Politika Haberleri

Kilis'te, bazı sandık sonuçlarına itirazda bulunuldu.

Kilis'te, bazı sandık sonuçlarına itirazda bulunuldu.

CHP temsilcileri, Merkez İlçe Seçim Kuruluna başvurarak 96 sandıkta sonuçlara itiraz etti.

Parti temsilcileri, tutanakların sisteme yanlış girilmesi gibi çeşitli nedenlere yönelik itirazlarını seçim kurullarına iletti.

AK Parti de 1 sandığın sonucuna itirazda bulundu.

Merkez İlçe Seçim Kurulu, yaptığı incelemede, CHP'nin bir tutanağın sisteme yanlış girilmesine ilişkin itirazını kabul etti, diğerlerini reddetti.

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Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Hisarcık Kilis Politika Haberler

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