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Kilis'te Aranan 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Kilis'te çeşitli suçlardan aranan ve polise mukavemette bulunan 10 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye çıkartılan zanlılardan 1'i tutuklandı.

Kilis'te polise mukavemette bulunan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı

KİLİS - Kilis'te çeşitli suçlardan aranan ve polise mukavemette bulunan 10 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye çıkartılan zanlılardan 1'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Kilis'te çeşitli suçlardan aranan ve polise mukavemette bulunan 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan C.A., H.S., M.A., H.S., S.A., Y.A.A., B.K., M.P., E.G., A.A. isimli şüpheliler, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildikten sonra 5'i adli kontrol şartı, 4 zanlı ise serbest bırakıldı. C.A. isimli zanlı tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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